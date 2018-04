Que reste-t-il... des bonneteries à Leuze-en-Hainaut ? (1/5)

"Je me souviens des sirènes qui signalaient les changements d’équipes, je me souviens aussi du cliquetis du métal, du bruit des machines, ces machines qui tricotaient et cela faisait un bruit d’ambiance, une musique que j’ai encore dans l’oreille." Yolande Lefebvre, enseignante leuzoise à la retraite, perpétue la mémoire textile locale. "On a toujours tricoté à Leuze, on a la preuve de l’exploitation de la laine au 13ème siècle et on dispose aussi de papiers, de documents qui datent de Charles-Quint." De fil en aiguille, Yolande nous replonge dans cette tranche d’histoire qui s’est terminée en octobre 2004 avec la fermeture de la dernière vraie bonneterie de Leuze. Son amie, Viviane Michez, l'a rejointe. Cette fille et petite-fille de bonnetiers se souvient, elle aussi : "Nous avions remis notre entreprise à quelqu’un qui ne connaissait pas le métier, il n’était pas armé pour ce type d’activité." L'entreprise dont elle parle, ce sont les établissements F. Dubois qui seront déclarés en faillite le 21 octobre 2004, sonnant la fin de la bonneterie leuzoise.

Vivane Michez et Yolande Lefebvre feuilletant les photos d'un passé textile qui a marqué toute une région - © RTBF

Il était temps de s'en débarrasser Il y a 6 mois à l’extérieur de la ville, Jean-Pierre Bauffe a vendu les bâtiments qui abritaient ses ateliers jusqu’en 1996, quand le tribunal a prononcé la faillite de son entreprise Normasport, entreprise de vêtements pour enfants. Sa bonneterie employait encore une cinquantaine de personnes. "Quand vous rêvez encore des ateliers des années plus tard", nous explique Jean-Pierre Bauffe, "il est temps de s’en débarrasser". La page est tournée. Les 1800 mètres carrés de cette ancienne bonneterie seront bientôt affectés à une autre activité.

Le personnel de l'entreprise Normasport au bon vieux temps des bonneteries - © RTBF

Cet ancien patron se souvient lui-aussi : "A Leuze, presque tout le monde avait de la famille qui travaillait dans les bonneteries, il y avait quelques grosses entreprises comme Dujardin, des entreprises familiales et on comptait aussi beaucoup de petites mains textiles dans des ateliers installés à l’arrière des habitations. Les rues étaient noires de monde, les deux tiers des travailleurs étaient des femmes." Parmi elles, Marie-Louise Hergibo, elle a travaillé pendant 35 ans après avoir commencé à 16 ans : "Au début, je n’aimais pas car on était enfermées dans des bâtiments pendant toute la journée et puis je me suis habituée. Chez François, on était comme en famille mais dans d’autres usines, c’était plus strict. Mais on a vu arriver la fin, on embauchait plus et progressivement, on est passé de 50 personnes à 9. Tout est parti avec la bonneterie. C’était plus triste."

L'ancienne bonneterie Dujardin : côté gauche rénové, on a gardé la cheminée et on va abattre le côté droit - © Tous droits réservés

Des témoignages et des bâtiments Ne reste aujourd’hui qu’une société qui conçoit ses vêtements à Leuze mais qui fait confectionner ses collections à l’étranger. Il subsiste aussi des témoignages et des bâtiments. "Les bâtiments industriels qui abritaient une bonneterie sont reconnaissables à leurs toitures à redents (Shed)", nous explique Yolande. "Ce sont des toitures à angle droit dont une partie était vitrée pour laisser entrer la lumière. Il y avait une cheminée quand l’entreprise fonctionnait avec des machines à vapeur." A l’entrée de Leuze, une boulangerie a pris la place d’une bonneterie, dans le centre, c’est l’ancienne bonneterie Dujardin qui accueille aujourd’hui une maison de l’emploi et le centre culturel. Les bâtiments annexes devraient être abattus. Les rénovations sont remarquables et les détails liés à la construction témoignent encore du passé.

Une céramique de l'artiste Valérie Nagy qui a voulu qu'on n'oublie pas le passé textile de Leuze - © RTBF

Viviane Michez en est persuadée : "Je pense qu’un savoir-faire ne disparaît jamais complètement, il ne faut pas s’attrister sur le passé même si la faillite de cette industrie textile a été un gros coup pour Leuze. On avait un personnel très compétent, volontaire et très consciencieux. Il y avait aussi le travail à domicile, ce qui permettait aux femmes de garder leurs enfants et d’amener un 2ème salaire dans la famille. Tous les jours, elles ramenaient le travail à l’entreprise et elles repartaient avec de nouvelles choses à réaliser chez elles." Ce qui a permis à Viviane Michez et sa famille de pouvoir "tenir" jusqu’au début des années 2000, c’est d’avoir pu faire évoluer la production. "Au départ, on a travaillé uniquement pour de la layette avant de passer au secteur enfants et adultes. On est ensuite passé de la grande distribution à la moyenne avant de cibler le haut de gamme. Je pense que dans tous les métiers, il faut sentir les besoins du moment." Aujourd’hui, les rues de Leuze se sont vidées de leurs ouvriers. Les écoles de bonneterie ont fermé. les entreprises textiles aussi. Concurrence des pays à bas salaires, manque d’investissements et de modernisation de certains patrons, faillites des entreprises familiales, Leuze compte maintenant sur les activités de ses zonings industriels tout en n’oubliant pas le passé, ni celles et ceux qui ont permis à la cité bonnetière de rayonner pendant près de 2 siècles.