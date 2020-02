"Que Laforge soit avec vous": des centaines de personnes pour un dernier hommage à notre collègue de Classic 21

Des centaines de personnes ont assisté ce matin aux funérailles d’Eric Laforge au sein de la Collégiale Sainte-Waudru à Mons. Auprès de la famille de l’animateur de Classic 21 décédé inopinément dans la nuit de vendredi à samedi : ses amis, ses collègues mais aussi de nombreux auditeurs venus saluer une dernière fois celui qui était la voix du "Morning Club".

Des funérailles en musique évidemment. Cette musique qu’Eric Laforge aimait : "In My Life", "Here Comes The Sun" des Beatles ou encore Bruce Springsteen. Dans l’assistance, beaucoup d’émotion et des avis unanimes: "On se sentait très proche de lui, nous confie l’un des auditeurs présents. On retient de lui sa bonne humeur le matin au réveil."

"Fabuleux de voir autant de monde, renchérit un autre membre dans l’assistance. Ce que je retiens de lui ? C’est que ça va être une belle journée. Cette phrase, il la prononçait tous les matins et ça nous donnait la force parfois d’affronter des moments difficiles. Même pour des bêtes auditeurs comme nous, ça reste un message positif dans la vie."

Le cercueil d’Eric Laforge a ensuite quitté la collégiale sous les applaudissements de ses auditeurs qui n’oublieront pas sa voix et son éternelle bonne humeur.