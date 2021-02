Que faire en cas de dommages causés par un nid-de-poule ?

Attention lorsque vous prenez le volant ! Des nids-de-poule se forment sur les routes à cause des conditions climatiques. Le gel et le froid fragilisent le revêtement du sol, qui se fissure. Samedi, un bande de la E429 était fermée sur un kilomètre à cause de dégradations trop importantes. La SOFICO (l'organisme wallon qui gère les grands réseaux fluviaux et routiers) finalise les réparations ce mercredi.

Question: si votre voiture est abimée à cause d’un nid-de-poule, que pouvez-vous espérer ?

Qu’est-ce qu’un nid de poule ?

"Quand un revêtement présente déjà des faiblesses, l’arrivée des conditions hivernales risque de leur faire prendre plus d’ampleur, parce que l’eau peut alors pénétrer dans la structure et gonfle à cause du gel. C’est comme ça qu’on peut avoir des dégradations qui prennent de l’ampleur en période hivernale", explique Heloise Winandy, porte-parole de la SOFICO.

Les équipes de la SOFICO vérifient les routes et les réparent régulièrement pour assurer la sécurité des usagers. Lorsque des segments présentent trop de signes de dégradations, ils sont fermés et réparés par les ouvriers. C’est ce qui s’est passé ces derniers jours sur la E429, à hauteur de Fragnes.