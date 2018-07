Quartier de la tour Interbéton à Charleroi: la Ville doit être prudente dans son action

Dans un article publié sur notre site web ce jeudi, nous évoquions la saleté, l'insécurité et l'insalubrité qui règnent près de la tour Interbéton de Charleroi à la rue du Marais et à la rue Bosquetville. A deux pas de la piscine Helios, une vingtaine de riverains vivent très mal cette situation qui empire de jour en jour entre toxicomanes, détritus, gravats et dépôts illégaux d'immondices.

La tour et ses environs immédiats appartiennent aujourd'hui à un propriétaire privé qui semble se soucier peu de l'état des lieux.

Mise en cause dans ce dossier, la Ville de Charleroi a conscience du problème mais elle dispose d'une marge de manoeuvre limitée. Selon Christophe Ernotte, le directeur général de la Ville de Charleroi, "Nous devons, en tant qu’autorité publique, d’abord être très respectueux d’un ensemble de procédures pour pouvoir intervenir dès lors que nous sommes sur des terrains privés et qu’une autorité publique, quelle qu’elle soit, ne peut pas intervenir de n’importe quelle manière. Nous avons demandé au propriétaire d’intervenir. Maintenant, nous devons dresser le constat de savoir dans quelle mesure il a répondu, de manière totale ou partielle, à notre injonction. A partir du moment où le constat est fait que des éléments clairs relatifs à la salubrité, tranquillité et sécurité publiques ne sont pas respectés, le bourgmestre pourrait envisager de prendre une ordonnance qui soit donne l’injonction de le faire, soit éventuellement envisage de faire faire ces travaux par les services de la Ville ou par une entreprise privée que nous facturerions au propriétaire responsable de ces lieux. Nous devons absolument être très respectueux des procédures parce que le conseil d’état, qui peut éventuellement remettre en cause une ordonnance du bourgmestre, est très pointilleux sur le respect des procédures. Ce pour quoi une série d’éléments demande le temps nécessaire à prendre les mesures qui s’imposent. Le plus rapide sera le mieux évidemment compte tenu de la difficulté de la situation. Je peux vous dire que nous espérons bien pouvoir avancer avant la fin de cet été sur un certain nombre de mesures éventuellement à prendre mais je ne peux pas préjuger aujourd’hui de ce que fera ou ne fera pas le propriétaire compte tenu du courrier qu’il a reçu et j’espère franchement que beaucoup de choses peuvent avancer par rapport à cela."

Les riverains l’auront compris : le problème est donc complexe et ne risque pas d’être résolu dans l’immédiat.