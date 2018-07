Quartier d'été commence ce jeudi à Charleroi: pour la dernière fois au Parc Astrid ?

La quatrième édition de Quartier d’été démarre ce jeudi et c'est parti pour six semaines. Jusqu'au 14 août, le parc Reine Astrid à Charleroi va se transformer en espace de convivialité avec ses nombreux palmiers, son point d’eau et sa terrasse. Il pourrait s'agir du dernier Quartier d'été dans ce cadre après une annonce de la Ville faisant état, il y a quelques semaines, d'un déménagement éventuel vers la place de la Digue pour l'édition 2019.

Julie Cordemans, la coordinatrice de ce Quartier d'été, en rappelle le principe : "C’est vraiment un lieu de rendez-vous où l’on vient prendre un verre et manger un bout. D’ailleurs c’est une des grosses nouveautés de cette année : le restaurant est tenu par la Manufacture Urbaine avec des produits frais, des produits locaux, des produits de chez nous. Il y a plein de zones assises avec des espaces un peu plus lounge pour pouvoir se poser simplement. Il y a chaque année un peu plus et on va un peu plus loin à chaque fois dans l’esthétique, les détails et le rendu de la terrasse. Il y a une politique, en ce moment, à Charleroi, pour que les Carolos renouent avec le centre-ville et qu’ils y retrouvent plein de choses à faire et donc ça fait partie de ce projet-là. Il y a des nouveautés comme le fait qu’on a agrandi le bac à sable pour les enfants. Il y a énormément d’animations comme par exemple le mercredi qui est un jour spécial pour les enfants, le Kid’s day, où il y aura de la barbe à papa, des châteaux gonflables, des activités de psychomotricité, du grimage ou des bulles géantes. Les vendredis et les samedis soirs, c’est pour un public un peu plus noctambule et des soirées avec des DJ’s. Puis on a des thés dansants aussi le dimanche enfin c’est vraiment très ouvert et ça convient à un maximum de personnes."

Toutes les infos concernant les animations de ce Quartier d’été sont sur le site internet de la manifestation.