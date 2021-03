Quaregnon: recours en justice contre le chant du coq

Des voisins vont se retrouver devant la justice à cause d'un coq, à Quaregnon. Un homme a assigné sa voisine devant le juge de paix, selon nos confrères de Sudpresse. Son but: faire taire le coq qui le réveille tous les jours à 5h du matin, explique son avocat dans les colonnes de La Province. L'avocat précise que son client a une santé fragile et que le chant matinal du coq l'a plongé dans un état de fatigue très important. L'avocat est mandaté par son client pour réclamer une astreinte de 250 euros par jour, si la conciliation n'aboutit pas. La propriétaire du coq, elle, se dit surprise par a démarche. Elle est bien décidée à garder son volatile.

L'affaire se règlera donc devant la justice.

L'histoire dira si l'argument de la santé fragile du plaignant sera retenu par le tribunal.

On se souvient d'une histoire similaire en France, sur l'île d'Oléron, où le propriétaire du coq avait obtenu gain de cause et conservé son animal, au grand dam du voisin qui, dans sa résidence secondaire n'en pouvait plus du chant matinal du coq. L'affaire avait fait tellement de bruit que le Parlement français avait fini par voter une loi protégeant le patrimoine immatériel des campagnes face à des recours en justice excessifs.

Plus récemment, Jurbise a fait installer une vingtaine de panneaux dans l'entité pour rappeler aux gens que la vie à la campagne est synonyme de tracteurs qui roulent et de coqs qui chantent.