Quaregnon demande aux parents de reprendre les enfants pendant l'heure de table

Cet appel de la commune de Quaregnon : elle demande un petit coup de pouce aux parents des enfants de l’enseignement communal. Elle leur demande dans la mesure du possible de reprendre leur enfant sur le temps de midi. "Nous faisons appel à votre sens des responsabilités et de la coopération" écrit le bourgmestre Jean-Pierre Lépine dans une lettre adressée aux parents des enfants des maternelles et du primaire de l’enseignement communal, "en vous demandant, si vous êtes en mesure de le faire, de reprendre vos enfants sur le temps de midi".

Pourquoi cet appel aux parents ? Parce qu’il est difficile d’assurer les garderies pendant l’heure de table. Trop de malades parmi le personnel. Trop de d’agents en quarantaine. Et puis les directives imposent aux écoles de maintenir les enfants entre eux, pendant qu’ils mangent, dans leur "bulle", ce qui complique encore le travail de surveillance. Raison pour laquelle la commune en appelle aux parents pour soulager le personnel… Mais force est de constater que l’appel n’a pas vraiment été entendu. Hier mardi, une dizaine de parents seulement ont repris leur enfant à la maison pour l’heure de table, comme le détaille le journal La Province.