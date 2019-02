Quaregnon: accident impliquant plusieurs camions sur l'E19

Un accident s’est produit sur l’E19 au niveau de Quaregnon. Il implique plusieurs camions et rend le passage particulièrement difficile en direction de Mons.

On note toujours des files sur 8 kilomètres. Comptez 1h15 en plus vers Mons. Des répercussions aussi sur l'E42 venant de Tournai, depuis Pommeroeul.