Projet éolien relancé entre Brasménil et Bury

Ils sont inquiets. Les habitants du village de Brasménil ne veulent pas être encerclés par les éoliennes. Et pourtant l'intercommunale Ipalle vient de relancer un projet éolien qui avait été abandonné il y a trois ans. Il s'agit cette fois de construire quatre éoliennes entre Brasménil et Bury. Le projet sera présenté en vidéo les 14 et 15 juin. Les habitants auront alors 2 semaines pour formuler leurs remarques.