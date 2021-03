Programme Galileo : un contrat de 772 millions d'euros pour Thalès Alenia Space

La société Thalès Alenia Space vient de signer un contrat pour une valeur de 772 millions d’euros avec l’Agence Spatiale Européenne et l’Union Européenne.



Elle fournira six satellites dans le cadre de la deuxième génération de la constellation Galileo.



Galileo, c’est le système GPS européen qui sera rendu encore plus précis et fiable grâce à ce nouveau réseau de satellites.



Les équipes belges de Thales Alenia Space, basées à Charleroi, Leuven et Hasselt, fourniront différents types d’équipements destinés à la gestion de l’énergie dont, notamment, le cœur électrique des satellites.



Les premiers appareils fournis par Thalès Alenia Space seront mis en orbite d’ici la fin de l’année 2024.