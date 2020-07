Profiter de cet été 2020 pour découvrir le tourisme du Pays de Charleroi

Avec la pandémie qui nous concerne tous, la tendance touristique de cet été 2020 se décline en "micro-aventures" avec la découverte de curiosités locales. Nombreux sont ainsi les touristes qui souhaitent privilégier les balades au grand air, en famille ou entre amis. Alors, entre la mer et les Ardennes qui seront convoitées cet été, il y a un territoire mêlant culture et nature, découvertes urbaines et loisirs en pleine nature : Charleroi Métropole. Une région verte qui s’étend du nord de la cité carolo jusqu’aux lacs de l’Eau d’Heure.

Deux applications gratuites pour découvrir Charleroi autrement Deux applications gratuites pour découvrir Charleroi autrement - © Belga DPA - Andreas Arnold L’application " Runnin’City " est accessible dans plus de 150 villes du monde et elle l’est aussi à Charleroi avec trois parcours de 5, 10 et 15 km. Elle permet de se laisser guider en courant ou en marchant pour découvrir la ville autrement.



Et puis, nouveauté pour cet été 2020, l’application " Totemus " allie chasse au trésor urbaine, géocatching et découverte de la ville avec, plus particulièrement, une balade hétéroclite à la Ville basse en août.



Enfin, si vous n’êtes pas branché app numérique et que vous préférez le contact humain, vous pouvez parcourir la ville avec un " greeter ". Avec un petit groupe de maximum six personnes, cet amoureux de sa ville vous emmènera découvrir celle-ci gratuitement pour un partage d’expériences exceptionnel.

Des balades pédestres Des balades pédestres - © MT Pays de Charleroi Le Pays de Charleroi couvre aussi les villes et communes d’Aiseau-Presles, Châtelet, Courcelles, Farciennes, Fleurus, Gerpinnes, Les Bons Villers et Pont-à-Celles. Il propose des balades urbaines où il est notamment question d’histoire, de street art, de folklore ou d’art nouveau entre autres. Mais il suggère aussi d’effectuer des balades vertes dans les bois, les réserves naturelles et les parcs ainsi que sur les terrils qui constituent véritablement la spécificité de Charleroi. Ces collines, témoins paysagers de l’industrie minière passée, se découvrent aussi avec des cartes comme la célèbre Boucle Noire à accomplir en promenade guidée ou librement. Les cartes promenades sont disponibles gratuitement à la Maison du Tourisme et téléchargeables sur cm-tourisme.be.



Des promenades à vélo Des promenades à vélo - © rtbf.be - Maxime Paquay Les circuits pour vélos sont nombreux sur le territoire du Pays de Charleroi. De plus, la destination compte de nouveaux établissements labellisés " Bienvenue vélo " qui offrent un accueil spécifique et des services aux cyclotouristes : hôtels, auberge de jeunesse, gîtes, musées, etc.

Si vous ne voyagez pas avec votre vélo, vous n’avez aucun souci à vous faire : différents points de locations de VTT, VTC et vélos électriques sont présents sur le territoire. Il y a ainsi le Point Vélo à la gare du Sud, le Relais Ravel, le Royal Syndicat d’initiative de Gerpinnes et le Complexe sportif des Bons Villers.

De la culture Des musées à visiter à Charleroi - © Google Street View L’été carolo se passera aussi dans les musées qui assurent un accueil sécurisé : réservation en ligne, sens unique de visite, etc. Leurs expos sont accessibles tout l’été :

- " A corps ouvert " au Centre de Culture Scientifique de Couillet,

- " The sun and the set " de Latifa Echakhch au BPS22,

- " René Magritte, les images révélées " au Musée de la Photo de Mont-sur-Marchienne,

- " Défense de jouer " au Bois du Cazier à Marcinelle.

Des sensations différentes Simulateur de chute libre à Gosselies - © rtbf.be - Sarah Heynderickx Et pour ceux qui préfèrent d’autres attractions, il y a le West Skate Park, l’Airspace Indoor Skydiving, les escape rooms et salles de réalité virtuelle, l’Espace Gaming du Quai 10, la salle de bloc Maniak et bien d’autres activités.



Pour toutes ces idées de sorties et d’escapades, la Maison du Tourisme du Pays de Charleroi est établie Place Charles II, 20, à 6000 Charleroi. Vous pouvez contacter ses responsables par téléphone (+32 71 86 14 14) ou par courrier électronique à l’adresse maison.tourisme@charleroi.be. Il y a aussi le site web et la page Facebook (Visit Charleroi).