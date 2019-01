Produits de bouche: de bonnes affaires aussi pour les invendus des fêtes

Ce ne sont pas les soldes que dans les magasins de textile ou de chaussures. Il y a encore de bonnes affaires à faire du côté des grandes surfaces et des enseignes alimentaires. Les fêtes terminées, les stocks de produits de bouche sont encore conséquents et donc vendus avec de belles réductions.

Ainsi, quand il n’y en a plus, il y en a encore : chaque année, la période des fêtes à peine terminée, de nombreux commerçants proposent des produits frais à prix cassés pour écouler les invendus.

Alors, foie gras, bouchées apéritives et autres gourmandises de fin d’année sont finalement tout aussi bons en janvier. Surtout si les magasins doivent les vendre au plus vite.

Et les bonnes affaires se dénichent aussi sur le net, sur des applications spécialisées dans la vente directe des invendus, comme Too Good To Go, qui permettent aussi de lutter contre le gaspillage alimentaire. Les personnes qui sont intéressées par la démarche ont installé sur leur smartphone l’application et ils verront s’il y a aujourd’hui une, deux ou trois portions disponibles dans le commerce qui les intéresse.



Les amateurs de promotion de choix peuvent rester aux aguets car le prochain rendez-vous festif concerne déjà les surplus de galettes des rois.