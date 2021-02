Procès Hakimi en Appel à Mons: le Procureur Fédéral déclare vouloir atteindre "l'équilibre de justice"

Le Procureur fédéral Julien Moinil a débuté son réquisitoire, ce lundi après-midi devant la troisième chambre correctionnelle de la cour d'appel du Hainaut, dans le cadre de l'affaire Hakimi. Il a déclaré vouloir atteindre "l'équilibre de justice".

Au début de son réquisitoire, le procureur fédéral a mis en évidence l'horreur des faits commis uniquement dans un but lucratif avec comme conséquence la destruction de plusieurs vies. Il a salué le courage des victimes présentes dans cette procédure en appel, sans oublier celles qui ont renoncé. Cependant, il a déclaré qu'il recherchait "l'idéal de justice" qui serait, selon lui, un équilibre entre la gravité des faits et les droits de la défense. "Mon idéal de justice serait que les prévenus soient condamnés pour ce qu'ils ont fait et que le chef d'enquête le soit aussi, dans le cas où il serait jugé coupable par le tribunal." Le chef d'enquête sera jugé en mai devant le tribunal correctionnel de Charleroi, pour violation du secret professionnel. C'est en raison de sa relation sentimentale avec la compagne de Marwane Hamouda que ce dernier a obtenu l'irrecevabilité des poursuites dans le cadre de ce dossier de home-jackings perpétrés entre 2015 et 2017 en Hainaut et dans le Brabant wallon. Le tribunal de Charleroi, saisi de l'affaire Hakimi-Pauwels, avait considéré que le policier avait privilégié son intérêt personnel dès le moment où son idylle avait commencé. Le procureur poursuivra son réquisitoire durant toute la journée de lundi.

Ce lundi 22 février s'ouvre devant la cour d'appel du Hainaut le procès "Hakimi-Pauwels", acte deux. Ce procès très médiatique, qui s'est tenu, en première instance, à Mons Expo en septembre. On y a jugé des faits de home invasion. Mais la toute grande majorité des prévenus ont fait appel du premier jugement et par conséquent, ils seront 19 à être rejugés. Parmi eux, le Montois Farid Hakimi, considéré comme le meneur. L'autre personnalité très médiatisée du premier procès, c'était l'animateur Stéphane Pauwels. Il avait écopé de 30 mois de prison avec sursis pour avoir commandité le home invasion de Lasne et pour détention de cocaïne. Lui et son ex-compagne n'ont pas fait appel. Et ne seront donc pas présents cette fois-ci. Les audiences se tiendront à nouveau au Lotto Mons Expo.

Combien de temps va durer le procès ?

Ce procès en appel doit durer au moins jusqu'au 2 mars. D'ici là, dix audiences sont prévues. Des journées complètes ou des matinées. La cour peut éventuellement prolonger ce délai, mais il faut garder à l'esprit qu'il faudra ensuite réaménager les lieux en centre de vaccination. L'ouverture de ce centre est prévue pour le 15 mars.