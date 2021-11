Prix de l’énergie : que faire à la maison pour consommer moins ?

Les prix de l’énergie ne cessent de grimper, et, avec cette augmentation, cette légitime question : comme faire diminuer notre facture ?

Bien sûr, il y a les conseils que chacun connaît comme celui de baisser la température d’un ou deux degrés, de diminuer la durée des douches, ou encore utiliser les ampoules led. Mais il y a aussi des gestes auxquels on ne pense pas forcément. Ainsi, ce que les professionnels conseillent en ce moment, c’est d’opter pour des radiateurs à accumulation. C’est-à-dire des radiateurs qui chargent la nuit, quand l’électricité est moins chère, et qui restituent cette chaleur le jour.

Certains spécialistes rappellent par ailleurs qu’une climatisation, si elle est principalement utilisée pour refroidir, peut chauffer aussi très bien. Pour un coût qui n’est pas exorbitant et qui permet de rallumer son chauffage un peu plus tard dans la saison. L’entretien annuel de votre chauffage aussi va vous faire gagner de la consommation et prolonger vos appareils.

Et l’éclairage ?

Autre source de consommation, l’éclairage. Mais, à part en éteignant la lumière derrière soi, on ne voit pas bien comment réduire sa consommation. Concrètement, on peut par exemple installer des détecteurs de mouvement ou des minuteurs, ce qui permet d’éviter d’oublier d’éteindre la lumière. Au niveau de la domotique, on peut aussi, programmer les horaires à partir du compteur, et veiller à ce que la lumière soit éteinte à certaines heures de la journée.

Enfin, un petit détail qui ne coûte pas cher, c’est l’installation de multiprises avec interrupteur pour couper vos appareils qui sont tout le temps en veille ou qui restent branchés pour rien. Votre TV, décodeur, Chargeur de GSM consomment rien qu’en restant branchés. Tout ça, vous coûterait jusqu’à 100 par an.