Prisons en grève: «la prison de Mons est la poubelle du pays »

Le bourgmestre pointe aussi du doigt le manque de volonté de beaucoup d’autres établissements pénitentiaires plus récents, moins saturés et avec plus d'encadrement. «On voit, souligne-t-il, « une réticence de la part des autres prisons à accueillir les détenus qui sont en surnombre à Mons.»

Le bourgmestre de Mons rappelle que la prison date du 19ème siècle et qu'elle n'a jamais subi de rénovation en profondeur. Des rats au sous-sol, des punaises dans les cellules, des détenus qui croupissent sur le sol...« c'est inacceptable » poursuit le bourgmestre et «c'est l'affaire de toute la société car se posent non seulement des problèmes d'hygiène mais aussi de sécurité. »

A Mons, pas de visite ni de préau ce mardi et ce mercredi. La direction a demandé le renfort de la police locale en cas de besoin. Pour le délégué principal CGSP Eric Domaniecki, «il faut absolument que le prochain gouvernement se rende compte de la réalité de la détention. Moi, quand je dois aller trouver un détenu et lui dire qu'il doit changer de cellule, qu'il va dormir par terre, c'est moi qui doit faire appliquer une décision qui n'est pas la mienne. Que le ministre fasse mon job pendant une semaine et il changera son point de vue. On parle souvent de la tension entre détenus mais elle existe aussi entre gardiens. Quand on vous demande de faire à 2 le boulot de 5, qu'on vous empêche de prendre vos congés, cela monte et je n'ai jamais vu cela en plus de 20 ans de prison.»