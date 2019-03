Prison de Mons: écrire pour "s'évader"

Sortir les mots de la prison

Il n'y pas que des pas qui résonnent dans les couloirs de la prison. L'atelier d'écriture se déroule dans un petit local, il manque de crayons et de bics pour les détenues mais très vite, ce sont des voix qui résonnent, qui parlent haut et fort, qui remplissent la pièce. Les "élèves prisonnières" se retrouvent et échangent. Et pas seulement sur les mots. C'est l'occasion d'une respiration carcérale. Elles sont toutes volontaires. L'objectif est aussi de sortir de sa cellule et de s'occuper l'esprit. On est au-delà des règles de grammaire et d'orthographe. Il s'agit de sortir des choses que l'on garde pour soi, que l'on n'ose pas dire, des mots qui font mal ou qui rappelle de bons moments. L'atelier s'articule autour des souvenirs d'enfance mais on s'en éloigne très vite. Olivier Sonck veut que les détenues s'amusent avec des lettres, des mots, des jeux de mots. Certaines ne comprennent pas tout de suite l'exercice ou n'ont pas l'habitude. Mais qu'importe. Elles s'y mettent au milieu d'un brouhaha général. Mais qu'on ne s'y trompe pas, derrière les rires, les petites blagues et les allusions qui nous échappent, il y a de la souffrance aussi. Nous sommes venus ici sans préjugés et nous nous intéressons à leur envie d'écrire. Pas à ce qui les a amenées derrière les barreaux. Elles acceptent de nous lire ce qu'elles ont écrit et ce qu'elles ressentent.