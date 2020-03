Prévues les 8 et 9 mai à Marcinelle, les journées des Personnes Extraordinaires sont annulées

Dans un souci majeur de préservation de la santé de la population mais aussi de respect du principe de précaution, la Direction Générale de l’Action sociale de la Province de Hainaut et son asbl " Vers la Vie " ainsi que les organisateurs de l’événement ont décidé d’annuler l’organisation des journées " Ensemble avec les Personnes Extraordinaires " prévues les 8 et 9 mai prochains.



Pour rappel, il s’agit d’une manifestation dont l’objectif premier vise à sensibiliser le grand public au handicap en favorisant les rencontres et les activités avec les personnes porteuses de handicap. Ce sont plus de 200 exposants et 60 animations qui se seraient réunis sur le site de la DGAS et de Condorcet à Marcinelle pour le plaisir de milliers de visiteurs.



Le thème principal des Journées Extraordinaires portait cette année sur les Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 qui sont officiellement reportés d’un an.



Ces journées demandent une préparation organisationnelle de plusieurs mois qui implique de nombreux partenaires et participants que ce soit au sein de la Province et ailleurs. La fermeture actuelle des institutions, ainsi que les incertitudes quant à la durée des mesures de confinement et de distanciation, compliquent la poursuite de l’organisation.



Selon les organisateurs, ce n’est que partie remise puisqu’ils fixent déjà un nouveau rendez-vous les 7 et 8 mai 2021, sur le thème Tokyo 2021.