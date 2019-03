Près de deux mois de travaux sur l'autoroute E42 entre Gosselies et Chapelle dès ce samedi

Des travaux de réparation localisée de nids de poule auront lieu sur la voie de droite de l'autoroute E42, entre Gosselies et Chapelle-Lez-Herlaimont en direction de Mons, à partir de ce samedi 16 mars après-midi. Selon la Sofico, à l'origine de l'information, le premier tronçon concerné par ce chantier de 16 kilomètres, qui durera jusqu'au début du mois de mai, est situé entre l'échangeur de Thiméon et celui de Gouy et touche, entre autres, le viaduc de Viesville.



Une fois ce premier tronçon achevé, c'est celui compris entre Gosselies et Thiméon qui fera l'objet de travaux. Dans un troisième temps, la zone située à hauteur de Chapelle-Lez-Herlaimont sera traitée. Et ce toujours dans le sens Namur-Mons.



Pendant ces travaux, sur le tronçon concerné, la circulation sera à chaque fois réduite à deux voies vers Mons au niveau de la zone en chantier. Par ailleurs, la soustraction de la voie de droite sera également mise à profit pour réaliser divers travaux d'entretien, précise encore la Sofico, Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures.