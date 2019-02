Près de 300 agents provinciaux manifestent à Mons

Laurent Dufrasne, dirigeant responsable CGSP Admi Hainaut Ouest a pris la parole en début de conseil - © Florence Dussart RTBF

Le message des manifestants est clair : une réforme de la Province, oui, pour améliorer le service à la population; mais pas une destruction pure et simple et sans concertation avec une échéance électorale toute proche. La CGSP réclame que les députés et conseillers provinciaux se fassent le relais de la Province de Hainaut à l'égard de leur partis et de ses représentants politiques au niveau wallon qui, selon le syndicat, tentent de mener avant l'échéance électorale du mois de mai une réforme "à la va-vite" et sans concertation.