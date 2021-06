Préoccupés, des visiteurs oublient toutes sortes d'objets au centre de vaccination de Dampremy

Depuis son ouverture le 15 mars dernier, le centre de vaccination de Dampremy a vu passer plus de 111.000 personnes venues se faire vacciner. En général, le public traverse le bâtiment en moins de 30 minutes. Il y a le guichet d’accueil où il faut présenter ses documents, la petite cellule de vaccination où il faut se dévêtir partiellement pour présenter son épaule et la salle de repos obligatoire pendant quinze minutes. Concentrée sur sa vaccination, la personne est évidemment moins attentive au reste. Alors, au centre de vaccination de Dampremy, il y a une grande boîte qui contient les objets oubliés par les visiteurs distraits.



Dedans : des cartes d’identité, des cartes de banque, des cartes de fidélités ou encore des objets qui portent un nom et dont le propriétaire peut être averti. Nicolas Dieu est en charge de cette boîte aux objets trouvés : "On a retrouvé un porte-monnaie contenant 850 euros et une photo du Padre Pio. La propriétaire était une dame assez âgée que l’on a pu retrouver et elle ne baladera plus avec autant d’argent sur elle. Parmi les objets, il y a des lunettes, des bijoux, des foulards, des parapluies et, de temps en temps des choses très personnelles comme… une moitié de dentier laissée sur l’évier. J’ai dû courir après la dame pour lui dire qu’elle avait oublié ses dents ! Et puis, aussi, deux sonotones. Fort heureusement, il y a une personne qui est revenue quelques semaines après pour sa deuxième dose et qui nous ont demandé si on n’avait pas retrouvé par hasard son appareil auditif. Donc je pense qu’il y a des objets qui retrouveront leur propriétaire."



Les centres de vaccination ne sont pas accessibles directement par téléphone. SI vous pensez avoir perdu un objet dans un de ces centres, la seule solution est de vous y présenter.