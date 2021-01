Premières vaccinations pour le personnel des hôpitaux de La Louvière ce lundi

Le coup d’envoi des vaccinations en milieu hospitalier est donné un peu partout ce lundi. Et, dans la région du Centre, ce sera le cas dans les hôpitaux des groupes Jolimont et Tivoli.



Le Centre Hospitalier Universitaire Tivoli est l’un des quatre hôpitaux belges choisis pour la première utilisation du vaccin Moderna en Belgique. Les premières vaccinations seront effectuées ce lundi en présence des ministres de la Santé Christie Morreale et Franck Vandenbrouck. L’hôpital a opéré un sondage interne. 810 personnes y ont répondu dont 72% se sont déclarées volontaires pour cette vaccination et 18% sont encore indécises. Le personnel le plus exposé sera prioritaire et bénéficiera du vaccin au cours de cette première phase. Le vaccin Moderna inclut deux doses administrées à 28 jours d’intervalle.



Du côté du groupe Jolimont, c’est le vaccin Pfizer utilisé depuis le début des vaccinations en Belgique, qui sera administré. Encore une fois, c’est le personnel le plus exposé qui sera prioritaire. On parle des médecins et du personnel infirmier des urgences, de la réanimation et des unités COVID. Mais il est également question du personnel administratif et des techniciennes de surface qui travaillent au quotidien dans ces services. La vaccination se fait sur base volontaire. Les hôpitaux du groupe Jolimont situés à Lobbes et à Nivelles accueilleront aussi les vaccins dès ce lundi. Là, ce sont 95% des médecins et 80% du personnel infirmier qui a dit oui à la vaccination.