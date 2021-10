Première en Wallonie : les zones de police Lermes et Binche-Anderlues fusionnent

Les instances communales locales ont annoncé, ce vendredi, la fusion des zones de police de Lermes et de Binche-Anderlues, ce qui constitue une première en Wallonie.



La fusion des deux zones de police permettra à la nouvelle entité d’atteindre la taille critique telle que décrite par les autorités fédérales, soit avec 150 membres opérationnels. Cela doit faciliter la réalisation des fonctionnalités de base et rendre la zone plus attractive pour des candidats.



La nouvelle zone de police sera organisée autour de l’hôtel de police secteur Binche-Estinnes, soit l’actuel hôtel de police Anderlues-Binche, et regroupera la direction des opérations, d’intervention, de proximité et de recherche locale.



L’hôtel de police du secteur Erquelinnes-Merbes, soit l’actuel hôtel de police Leermes, gérera l’accueil, la proximité, la circulation et la recherche locale.



Quant à l’hôtel de police du secteur Anderlues-Lobbes, qui reste à créer, devrait développer les fonctionnalités, notamment, d’accueil, de proximité et d’apostilleur.



La projection budgétaire à l’horizon 2022 en zone unique, avec un cadre de personnel à 158 opérationnels plus 30 membres de personnel administratif et technique, en tenant compte d’une augmentation des frais de fonctionnement de 1,5% (base 2020) résultera dans les dotations suivantes : Binche 4.018.301 euros (+4,91%), Anderlues 1.387.727,75 euros (7,44%), Erquelinnes 952.455,72 euros (+ 0,66%), Estinnes 665.472,33 euros (- 0.34%), Lobbes 530.582,66 euros (- 0,69%) et Merbes 344.828,86 euros (- 0,34%).



L’enjeu de la fusion, pour les villes et communes partenaires, est, notamment, de renforcer les fonctions de proximité et celles liées à l’ordre public communal.