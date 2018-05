Première en Belgique : une rue Patrice Lumumba bientôt à Charleroi

C’est une première en Belgique : l’ancienne rue Pastur, à Charleroi-Nord, va être rebaptisée rue Lumumba, du nom de l’ancien premier ministre congolais assassiné en janvier 1961.

La plaque a été symboliquement dévoilée à l’hôtel de ville.

Invité d’honneur, Guy Patrice Lumumba, fils de l’ancien premier ministre du même nom, très ému, a pris la parole : "C’est une fierté. On reconnaît le combat de notre père qui a toujours voulu que le Congo et la Belgique puissent construire un avenir commun. C’est un grand soulagement."

Le projet a été porté par le conseiller communal carolo d’origine congolaise Gaetan Bangisa. Celui-ci veut profiter de cette mise à l’honneur de Patrice Lumumba pour lancer une réflexion sur la colonisation dans les écoles : "On n’arrête pas de me répéter depuis que je suis petit que la Belgique et le Congo ont une histoire commune. Moi je n’ai pas appris le Congo à l’école. Donc j’ai dû apprendre par moi-même l’histoire du Congo. Ce qui est un peu aberrant parce que quand l’on regarde l’histoire, le Congo intervient vraiment comme partie prenante vraiment dans la Belgique."

Une communauté africaine diversifiée

Cet évènement est aussi l’occasion de mettre à l’honneur la communauté congolaise de Charleroi, une communauté encore très active comme l’explique l’un de ses représentants Maximin Emagna : "L’une des forces, à Charleroi, c’est qu’il y a une communauté congolaise mais aussi une communauté africaine diversifiée et toutes ces communautés s’entendent. Nous intervenons sur tous les plans. Sur le plan économique vis-à-vis d’associations qui interviennent sur les relations commerciales entre le Congo et la Belgique. Et nous avons aussi le collectif africain des Carolos qui est un regroupement d’associations africaines sur Charleroi dont le but est, n’est-ce pas, le travail sur le volet social."

Une communauté qui devra encore attendre les premiers jours de juin avant que la rue Paul Pastur, perpendiculaire à la rue du roton à Charleroi-Nord, soit officiellement et définitivement rebaptisée rue Lumumba.