Poursuite du projet-pilote de collecte des déchets à Merbes-le-Château et Estinnes

Les communes de Merbes-le-Château et d'Estinnes, en collaboration avec l'Intercommunale de gestion environnementale Hygea, ont adopté un nouveau système de collectes sélectives d'avril et août 2017 dans le cadre d'un projet-pilote. Le système repose notamment sur la collecte séparée des déchets organiques via un sac vert et sur la collecte des papiers-cartons via un conteneur. Une nouvelle option pour les langes est désormais proposée.

Le nouveau système proposé dans le cadre du projet-pilote à Merbes-le-Château et à Estinnes, permet aux citoyens de trier au mieux leurs déchets, en collectant séparément les déchets organiques, qui représentent, en moyenne, près de 40% du poids des poubelles ménagères.

Dans le cadre de ce projet-pilote, les collectes en porte-à-porte des déchets ménagers sont organisées via trois sacs, brun pour les déchets résiduels, vert pour les organiques, bleu pour les PMC, et un conteneur pour les papiers-cartons.

Le projet-pilote propose, par ailleurs, une solution à un problème régulièrement mis en évidence par les citoyens: les langes ne peuvent, en effet, être collectés que via le sac brun de déchets résiduels, collectés en porte-à-porte toutes les deux semaines.

Afin de limiter les nuisances engendrées par le stockage des langes usagés, un point d'apport volontaire a récemment été mis en place à Estinnes et à Merbes-Le-Château sous la forme d'un conteneur fermé accessible via un badge non nominatif, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Les ménages concernés devront toutefois acquérir préalablement un badge d'accès auprès de leur commune.