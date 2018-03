Pour une énergie moins chère : le CPAS de Charleroi a lancé son quatrième achat groupé

Faire baisser sa facture d'électricité, de gaz ou de mazout, c'est possible grâce, notamment, aux achats groupés. La ville et le CPAS de Charleroi relancent l'opération pour la quatrième année consécutive. C'est ouvert à tous les ménages et pas uniquement à ceux de Charleroi. La démarche vaut la peine puisque, dans certains cas, les économies peuvent dépasser les 300 euros.

Et cette année, il y a une nouveauté : en plus des achats groupés pour l'électricité, le gaz, le mazout ou les pellets, il y a les ampoules LED. Des ampoules à faible consommation électrique mais assez chères à l'achat.

Antoine Dumont, de la société Wikipower, explique : "Les lampes LED sont plus chères que les lampes à incandescence mais la durée de vie est nettement supérieure et la consommation est inférieure à des lampes classiques et donc, l’un dans l’autre, en termes d’économie et d’énergie vous allez vraiment avoir des économies importantes et donc des économies sur votre facture."

Le principe, lui, reste le même: plus il y aura de personnes intéressées, plus la commande sera importante, et plus il sera facile de négocier des prix compétitifs auprès des fournisseurs.

Eric Massin, le président du CPAS de Charleroi, confirme : "En moyenne, pour les gens, c’est de l’ordre de 350 euros par an. Ce qui n’est quand même pas rien. Evidemment, c’est essentiellement la première année que l’impact se marque. La deuxième année, on est peut-être descendu à 20 ou 30 euros parce que ça c’est fonction des prix. Mais ça inscrit les gens dans une comparaison par rapport à leur fournisseur d’énergie pour aller vers le moins cher. Je crois que c’est le plus important. Ca avait un effet pédagogique outre le fait, pour les gens, d’épargner un petit peu d’argent."

En trois ans, près de 10.000 ménages ont profité des achats groupés du CPAS de Charleroi. Cela représente au total plus de 800.000 euros d'économies. La période d'inscriptions a commencé. C'est évidemment sans engagement et c’est à vous de voir ensuite si l'offre vous convient. Tous les renseignements sont sur le site web Charleroi-énergie.