Pour préserver l'environnement, optez pour un car wash écologique

Avec l’arrivée des beaux jours, les car wash tournent à plein régime. Mais il s’agit d’une activité qui utilise d’énormes quantités d’eau. Alors il existe une solution : réutiliser l’eau grâce à une installation écologique qui n’utilise que 30 litres d’eau par voiture.



Olivier Lefief, gérant de car wash écolos à Fleurus et Gerpinnes est persuadé du bien-fondé de cette solution : "Aujourd’hui, pour le car wash qui ne recycle pas l’eau, c’est presque impossible vu le coût de l’eau. Et je pense que, étant donné que l’eau c’est la vie, il vaut mieux la recycler et ne pas utiliser trop d’eau de ville. Un car wash qui ne recycle pas va utiliser de deux à trois mille litres d’eau parce que la haute pression coûte beaucoup d’eau et c’est énorme le passage d’eau dans un tunnel de lavage quand vous y passez votre voiture. Chez nous, toutes nos eaux de lavage sont recyclées. Elles repassent par des bacs de décantation qui sont de grande capacité. L’eau est repompée dans le dernier décanteur. Dans celui-là, il y a un aérateur donc il y a une pompe qui aère l’eau et nous y ajoutons aussi un produit biodégradable afin que les bactéries restent dans le fond et ne remontent pas à la surface où l’eau est pompée pour être remise dans une citerne servant pour le lavage. On est entre 30 et 40 litres d’eau de ville ou d’eau de pluie mélangée à de l’eau de ville par voiture. Il faut absolument recycler l’eau. Le traitement des eaux de ville coûte très cher et donc c’est vraiment fondamental. Un gros recyclage d’eau coûte beaucoup d’argent mais je pense que, sur une période de quelques années, c’est vraiment ce qu’il faut installer. Tout est filtré jusqu’à la moindre bactérie. Quand on regarde après dans la citerne où elle stockée, l’eau est quand même d’une clarté exceptionnelle".



Le car wash écologique : voilà une option qui permet de réaliser un petit geste pour l’environnement avec, à la clé, un profit important.