Pour mieux comprendre et vivre les élections : le Village de la Démocratie à Charleroi

Alors que l’on vote dans trois semaines, c’est reparti pour une nouvelle édition du Village de la Démocratie à Charleroi. Il s’agit de deux semaines d’activités consacrées à la démocratie et organisées par une vingtaine d’associations carolos. Le but est de sensibiliser les citoyens aux dangers des discours extrémistes et de questionner sur le fonctionnement de la démocratie.



Emilie Jacquy est la porte-parole de l’événement : « Cela dure deux semaines : du 6 au 18 mai. Et c’est donc un mini-festival dédié à la démocratie avant les élections. L’objectif est d’abord de rappeler l’enjeu des élections. Ça reste un rendez-vous démocratique important même si l’on peut discuter de notre démocratie représentative aujourd’hui. Et puis c’est aussi, à travers les activités que l’on propose, défendre les droits et les libertés démocratiques et sensibiliser le public au danger des discours extrêmes. On a plus ou moins quinze ou seize activités qui sont proposées. Il y a trois expositions, un ciné-débat au Quai 10, sept animations scolaires, une conférence sur les enjeux migratoires et une table ronde sur la presse. Enfin, il y a un parcours immersif, Welcome to Karl City. C’est une création théâtrale proposée exprès pour le village de la démocratie. Et donc l’idée est de plonger les participants au cœur d’une société fictive qui s’appelle « Karl City » et qui n’est pas très démocratique. Et les groupes vont vraiment faire la découverte de cette ville où, finalement, ils vont se rendre compte de ce qu’est un monde qui n’est pas démocratique. »



Toutes les infos concernant ce Village de la Démocratie sont sur le site web de l’organisation.