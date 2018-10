Pour lutter contre les cambriolages, les PLP ont plus que doublé en 3 ans en Wallonie

Ce système de prévention facilite la communication entre les riverains d'un quartier et leur police locale. Avec un objectif clair : diminuer la criminalité. Déjà très populaires en Flandre, les PLP ont plus que doublé en Wallonie en l'espace de 3 ans. Il y en a aujourd'hui plus de 200 contre 89 en 2015.

A Estaimpuis, 6 PLP créés en seulement 4 ans

Eddy et Magalie font partie d'un PLP d'Estaimpuis qui a, selon eux, renforcés les liens entre voisins. - © RTBF

Dans le Hainaut, Estaimpuis est sans doute la commune qui illustre le mieux ce succès. En l'espace de 4 ans, 6 PLP ont été créés dans les 7 villages de l'entité. Ils rassemblent aujourd'hui près de 600 riverains désireux de lutter contre les voleurs.

"Il y a clairement un effet PLP dans le village, explique Magalie Deleersnyder, riveraine du premier partenariat local de prévention créé à Estaimpuis. Je remarque que les gens sont plus vigilants qu'avant. On voit quelque chose de suspect, on le signale à la police et on prévient les voisins. De temps en temps, on reçoit un SMS du commissariat de Pecq qui nous signale tel ou tel agissement et qui nous met en garde."

Membre du comité de pilotage du PLP du centre d'Estaimpuis, Eddy Vercleven ajoute que le système a renforcé les liens dans le voisinage. "Avant on ne se parlait pas forcément, maintenant on se confie les clefs de nos maisons quand on part en vacances."