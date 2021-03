Pour le secteur carolo de la construction, l’après-covid va devoir être géré avec intelligence

Dans cette crise entraînée par le coronavirus Covid-19, chaque secteur économique tente de s’en sortir. Celui de la construction représente, en gros, 30.000 emplois dans le Hainaut. Quasi à l’arrêt pendant le premier confinement, il s’en sort plutôt bien depuis. Mais tous les acteurs sont d’accord pour le dire : c’est l’après-covid et la baisse annoncée du nombre de chantiers de construction qu’il va surtout falloir bien gérer.



Entre la mi-mars et la mi-mai 2020, c’est simple : toutes les moyennes et grandes entreprises du secteur, pourvoyeuses de centaines d’emplois, ont souffert. Et les plus faibles de la région ont disparu.



Carlo Briscolini, du syndicat FGTB, confirme cette situation dans la région carolo : "On a eu à Charleroi un certain nombre de faillites mais le covid était simplement l’élément accélérateur d’un processus qui était déjà latent dans ces entreprises déjà en difficulté." Pour le syndicaliste, sans doute mieux préparé et face à un confinement moins strict, le secteur de la construction n’a, par contre, quasiment pas été impacté : "Si on regarde les statistiques, on voit qu’on a eu une activité qui a vite repris dans le secteur de la construction et on peut dire que l’impact du deuxième covid a été vraiment minime pour le secteur."



Chez les patrons, il n’y a ainsi pas de craintes à court terme. Mais pour la suite, les aides envisagées seront indispensables pour la survie du secteur. Virginie Dufrasne, administratrice générale de l’entreprise Lixon, compte ainsi sur deux mesures annoncées : "Tout d’abord, il y a la réduction du taux de TVA à 6% pour l’immobilier résidentiel. Et le deuxième type de mesure est ce fameux plan de relance européen qui cible beaucoup de chantiers de rénovation énergétique qui devraient permettre de compenser la perte de marchés privés que les entreprises de construction connaîtraient."



Du côté syndical, on insiste enfin pour que ces aides permettent prioritairement de maintenir le volume d’emploi de la main-d’œuvre locale.