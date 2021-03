Pour Le Forem de Charleroi, les candidats bénévoles aux centres de vaccination sont très motivés

Il faudra des forces pour vacciner les plus de 65 ans et, ensuite, le grand public. En Wallonie, une quarantaine de centres seront ouverts pour ce faire. Cette opération nécessitera du personnel médical, des agents administratifs et d’accueil ainsi que du personnel de nettoyage aussi. Au Forem, près de 7.000 personnes ont déjà été présélectionnées pour anticiper la demande. Et la moitié d’entre elles seront bénévoles. Parmi ces volontaires, il y a ce pharmacien de la région de Charleroi qui a répondu à l’appel pour une raison qui lui semble évidente : "Le rôle du pharmacien est de s’assurer de l’approvisionnement des vaccins, s’assurer que les commandes sont faites correctement et, par exemple, que la chaîne de froid soit respectée correctement, ce qui est primordial pour les vaccins. C’est une opportunité unique je pense d’avoir un rôle dans cette campagne de vaccination. Et bon, disons-le franchement : j’aimerais bien le raconter à ma fille quand je serai plus vieux. Lui dire que je ne me suis pas juste tourné les pouces et que j’ai mis ma pierre à l’édifice quoi."



Jocelyne Brouckaert, elle, est conseillère entreprise au Forem de Charleroi et elle a participé à la sélection : "On a reçu énormément de candidats pour différents métiers principalement tout ce qui est soins de santé : pharmaciens, médecins et infirmières. Ce qui les motive essentiellement, c’est aider. Enormément. Aider et pouvoir apporter leur pierre à l’édifice. C’est fort important pour eux et il y a beaucoup, beaucoup, de bonne volonté."



Une bonne volonté qui doit encore faire preuve de patience puisque les centres de vaccination ne devraient être opérationnels qu’à la fin du mois de mars.