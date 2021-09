Pour la Ville de La Louvière, le projet de nouveau stade Tivoli proposé par la RAAL est irrecevable

Au mois de mars de cette année, la Ville de La Louvière lançait un appel à projets pour l’aménagement d’une plaine sportive pluridisciplinaire sur une partie du site du stade du Tivoli. Et, selon un communiqué des autorités louviéroises, "Les porteurs de projet devaient, sous peine d’irrégularité de leur offre, se conformer à une clause particulière dite clause Orban. Cette clause, qui est reprise dans l’acte de propriété de la Ville et dont elle ne peut se dégager, l’oblige à ne jamais céder tout ou partie du fond de cette plaine des sports à une société déterminée pas plus qu’à un particulier de manière qu’elle reste en tout temps accessible à toutes les sociétés sportives indistinctement."



Selon les responsables de la Ville, cette condition d’intérêt collectif semblait constituer un obstacle important pour le club de football de la RAAL (Royale Association Athlétique Louviéroise). Et de poursuivre en indiquant que "malgré les différents échanges intervenus entre les services communaux et la RAAL, l’analyse juridique de son offre conclut qu’elle ne permet pas de rencontrer les impositions de la clause Orban et qu’elle est donc irrecevable."



La Ville déclare encore regretter cette situation et confirmer sa volonté d’assurer un développement harmonieux du site du Tivoli en garantissant les intérêts de la collectivité et, notamment, les attentes légitimes exprimées par les clubs sportifs de plusieurs disciplines dont l’athlétisme. Et elle conclut son communiqué en soulignant qu’elle prendra, dans les prochaines semaines, toutes les initiatives utiles pour ce faire.