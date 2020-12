Pour aider ceux qui subissent la crise sanitaire : un village solidaire ce dimanche à Charleroi

Ce dimanche 20 décembre, plusieurs associations de Charleroi vont installer à la ville haute, en marge du marché hebdomadaire, un village solidaire. Cette initiative coordonnée par le CAL, le Centre d’Action Laïque, vise à soutenir ceux qui souffrent le plus de la crise sanitaire. Nourriture, vêtements, jouets seront ainsi distribués toute la journée.



L’idée d’organiser ce village solidaire pour les fêtes de fin d’année a germé lors du premier confinement. Mais avec la deuxième vague, il a fallu repenser son organisation. Geneviève Briclet du CAL, organisatrice de ce village, le confirme : "On s’est dit qu’on allait créer un événement qui, normalement, devait se dérouler à l’intérieur dans notre grande salle du Centre d’Action Laïque mais, avec le deuxième confinement, on a dû le faire dans la rue. Donc nous installons six tonnelles en espérant réchauffer les cœurs un petit peu."



Et pour réchauffer les cœurs, il y aura des repas chauds, des cougnous, des vêtements, des kits sanitaires et aussi des jouets pour les enfants. Le tout, comme le souligne Geneviève Briclet, pour les carolos qui en ont besoin : "Ça s’adresse à tous les gens qui sont dans le besoin à cause de la situation du covid qui ont perdu leur emploi, qui sont en chômage économique. Tous les étudiants qui ont perdu leur job étudiant et tous les gens qui sont déjà dans le besoin habituellement bien sûr."



Le village solidaire c’est donc ce dimanche 20 décembre de 10h00 à 18h00 dans la rue de France qui sera, pour l’occasion, fermée à la circulation. Cet événement s’inscrit dans le cadre de la campagne d’éducation permanente du CAL "Égaux, ensemble. La laïcité pour tous" qui vise à mettre en avant les citoyens exclus par la société.