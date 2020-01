Pottes (Celles): un chauffeur de bus des TEC perd le contrôle et verse au fossé

Mauvais début de semaine pour les passagers d'un bus des TEC ce lundi matin. Vers 7 h, un bus a versé au fossé. Le chauffeur a perdu le contrôle sur une petite route sinueuse et verglacée, en plein brouillard, entre Pottes et Escanaffles (rue du Pont à l'Haye). Heureusement il n'y avait que 6 personnes à bord, dont le chauffeur. Quatre ont été hospitalisées, choquées ou légèrement blessées. Deux sont reparties directement avec leurs parents (ils s'agissait probablement d'enfants ou de jeunes qui se rendaient à l'école) qui sont venus les chercher. Les pompieres d'Avelgem et de Tournai ont été mobilisés.