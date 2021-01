Port du masque : les lentilles de contact comme alternatives aux lunettes embuées ?

Le port du masque s’est imposé dans nos vies, et tous ceux qui ont le malheur de porter des lunettes font le même constat : masque et lunettes ne font pas bon ménage et la buée sur les verres crée un véritable souci. Contre ce phénomène, il existe plusieurs dispositifs et solutions plus ou moins efficaces. Mais lassés de cette situation, certains cherchent une solution encore plus radicale et optent pour les lentilles de contact.



Résultat : les demandes de nouvelles adaptations ont augmenté de 10% cette année. Et des personnes qui n’avaient jamais porté de lentilles ou qui les avaient abandonnées passent le cap d’autant plus facilement que de nombreuses formules existent comme l’explique Antoine Jehaes, opticien à Charleroi : "Nous avons effectivement des solutions pour que la personne puisse se passer de ses lunettes au quotidien. Par exemple, on peut préconiser de manière provisoire des lentilles journalières. Ça permet de ne pas s’engager trop loin et, par exemple, d’alterner lunettes et lentilles."



Malgré cette tendance, les ventes de lentilles dans leur ensemble sont en en baisse. Car ceux qui en portaient déjà préfèrent revenir à leurs lunettes en télétravail.