Pont du Goulet fermé à Hautrage : nuisances importantes pour les riverains

Suite à l'effondrement du Viaduc de Gênes en Italie, la Région Wallonne a décidé d'inspecter les 5 000 ponts de son territoire. S'en est suivie la fermeture de 3 d'entre eux, dont le pont du Goulet à Hautrage il y a 2 mois. Depuis, les camions qui l'empruntaient passent par la rue Defuisseaux à Tertre, et les conséquences pour les riverains sont considérables. "Je suis réveillé par un camion au beau milieu de la nuit plusieurs fois par semaine", explique André Legrand, qui habite dans cette rue. "Ce que je crains, c'est qu'un camion tue un piéton un jour, étant donné que les poids lourds n'ont pas assez de place pour passer sur la route".

Depuis un mois, la vitesse est limitée à 30 km/h dans la zone. Une restriction peu respectée par les camions. En face de la maison d’André Legrand se trouve l’école primaire Saint-Joseph et là aussi, la sécurité pose question. "Ça devient insoutenable", déplore Valérie Vanmarck, la directrice de l'école. "Il est devenu impossible de traverser, et nous devons marcher avec les enfants d'une infrastructure à l'autre, donc on avance très précautionneusement".

Suite aux nuisances, un passage piéton supplémentaire devrait être mis en place dans la rue Defuisseaux avant la fin de cette semaine.