Pont des Trous : feu vert pour son réaménagement

A Tournai, l’Escaut coulera bientôt sous un nouveau Pont des Trous. Un ouvrage élargi pour laisser passer des plus grosses péniches qu’aujourd’hui. Le fonctionnaire délégué de la région wallonne a délivré un permis unique ce mercredi. Le pont cher aux Tournaisiens sera d’abord démonté puis reconstruit presque comme l’actuel.

Le Pont des Trous de demain aura toujours trois arches, sera toujours en pierres et gardera son aspect médiéval. Mais avant ça, il va temporairement disparaître. Les travaux de démontage pourraient commencer fin juillet. On parle bien de démontage et pas de démolition. Les pierres seront retirées progressivement et récupérées si possible pour la reconstruction.

Quand sera-t-il reconstruit ?

On n’a pas encore de calendrier précis, mais la reconstruction du Pont des Trous ça se passera dans la foulée. Ça, c’est la nouveauté du permis par rapport à ce que le ministre Carlo Di Antonio avait annoncé en mars. Déconstruction et reconstruction s’enchaîneront. C’est important notamment pour la stabilité des tours. Le pont sera rebâti tel quel sauf que l’arche centrale sera élargie. Elle mesurera 12 mètres et demi de large sur 7 mètres de haut.

La fin de la saga ?

Les opposants ont 60 jours pour introduire un recours au conseil d’État. Mais dans l’ensemble, cette version plus classique semble plus consensuelle. Mais il reste des voix qui auraient préféré plus d’audace… Un aménagement plus contemporain. Ces voix n’ont peut-être pas encore dit leur dernier mot.