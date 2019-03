Pont des trous à Tournai: la Région Wallonne renonce au projet contemporain

Il n'y aura pas de projet contemporain à la place du pont des Trous à Tournai. C'est ce qu'a annoncé le ministre wallon des Travaux publics, de la Mobilité et des Transports, Carlo Di Antonio (cdH) ce mardi. Le pont des Trous sera malgré tout détruit mais il sera reconstruit presque à l'identique, avec une arche centrale plus large pour laisser passer des péniches de plus grand gabarit.

Cela fait des années que le pont des Trous est au cœur des débats à Tournai. Pour le remplacer, un projet de trois arches contemporaines avait été choisi. Un projet de l'architecte Bastin rebaptisé McDonald's par ses détracteurs. Une pétition contre le projet a recueilli plus de 20 mille signatures. Les opposants avaient même reçu le soutien de l'animateur français Stéphane Bern.