Pont-à-Celles : le festival Django de Liberchies n’aura pas lieu en 2022

Les organisateurs l’ont annoncé ce lundi 4 octobre sur les réseaux sociaux : le festival cher aux amateurs de jazz manouche n’aura pas lieu l’an prochain. Pour eux, il y a trop d’incertitude et trop de risques à prendre si le festival devait encore être annulé à la dernière minute.



Comme le soulignent nos confrères de Télésambre, le centre culturel de Pont-à-Celles doit miser sur un budget de 120.000 euros pour organiser le festival. Et les subsides des autorités wallonnes ne sont pas garantis chaque année. Une annulation de dernière minute mettrait donc en péril la survie même du centre culturel et de toutes ses activités destinées aux citoyens de la région.



Dans ce contexte, les organisateurs préfèrent jouer la sécurité et donner rendez-vous aux admirateurs du style musical du guitariste de jazz Django Reinhardt, né à Liberchies, en 2023.