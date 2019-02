Pont-à-Celles : fin de l'initiative des " frigos solidaires "

L'AFSCA remet tout en question

L'AFSCA, l'agence fédérale de sécurité de la chaîne alimentaire, a effectué un premier contrôle en avril dernier puis un second tout récemment. Et la visite ne s'est pas très bien passée raconte Lina Fantazian qui est à l’origine de ce projet de frigo solidiare avec son mari : "L’AFSCa a trouvé que le pain au-dessus des légumes, ça n’allait pas parce que quand on prenait les légumes il y avait de la poussière."



Un boulanger venait d'amener des tartes et des viennoiseries, se rappelle Johnny Van deplaas : "Ce sont des denrées pour la livraison immédiate mais eux ont trouvé que cela devait être dans les frigos et ils ont tout jeté."



L'AFSCA se défend de tout acharnement et affirme que les responsables ont refusé de se remettre en ordre après le premier contrôle. Selon Jean-Sébastien Walhin, le porte-parole de l’agence fédérale, "Il y a des centaines de banques alimentaires et d’épiceries sociales qui sont aidées par l’AFSCA et où tout se passe bien. C’est malheureusement ici quelqu’un qui n’a pas voulu coopérer pour le bien de tous."



250 personnes sont venues aux frigos solidaires chercher un colis alimentaire en 2018. Le CPAS de Pont-à-celles se dit prêt à prendre le relais si nécessaire.