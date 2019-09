Plusieurs projets (auto)routiers abandonnés: les bourgmestres du Borinage sont furieux

Le gouvernement wallon vient de décider de mettre au placard toute une série de projets et d’aménagements d’autoroutes, à Saint-Ghislain, Lobbes, Boussu ou encore Lessines. Une économie de 52 millions d’euros qui servira à entretenir les autoroutes existantes et à investir dans les bus et les pistes cyclables.

Cette décision du ministre Ecolo Philippe Henry fâche toute une série de responsables politiques, et notamment dans le Borinage. A commencer par l’ancien ministre wallon de la Mobilité Carlo Di Antonio (cdH), qui avait initié une bonne partie de ces projets. D’autres bourgmestres disent leur colère ce lundi matin dans les colonnes du journal La Province. Jean-Claude Debiève (PS) se dit "consterné" par l'abandon du contournement d'Hornu... et la prolongation de l'axiale boraine.

A Saint-Ghislain, on se dit "stupéfait" face à la décision d'abandonner le projet de rond-point à la sortie d'autoroute. Un endroit où il y a beaucoup d'accidents.

Les communes boraines promettent de ne pas se laisser faire, d'utiliser "tous les moyens de pressions nécessaires". Elles regrettent d'autant plus cette décision de la majorité wallonne PS-MR-Ecolo, qu'elle s'est prise sans concertation, disent-elles... Et pour des projets qui étaient déjà ficelés, budgétisés et qui - du coup - ont déjà coûté de l'argent.