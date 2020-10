Plusieurs magasins Carrefour Market (Mestdagh) fermés en raison d'une grève ce mardi

Plusieurs magasins Carrefour Market, ont fermé leurs portes ce matin. La centrale du groupe Mestdagh, située à Gosselies (Charleroi), dont ils dépendent a également débrayé.



La cause de cette grève spontanée serait un ras-le-bol du personnel. Il dit n’avoir reçu aucune compensation acceptable de la part de la direction pour avoir été sur le pont et endossé une plus lourde charge de travail depuis le confinement de mars.



Les travailleurs demandent également un renforcement de la sécurité sanitaire au sein des magasins. Une réunion entre la direction et les syndicats s'est tenue lundi soir mais les conditions de travail et les compensations financières proposées par la direction sont jugées insuffisantes.



La direction a en effet proposé un quart d'heure de pause supplémentaire par tranche de six heures de travail prestées et une de remise de 10% sur les achats du personnel dans les magasins du groupe, au lieu de 5% actuellement. Ces mesures ont été jugées insuffisantes et provoqués l'arrêt de travail spontané dans certains magasins et le blocage de la centrale et des dépôts à Gosselies.



L'ampleur que prendra le mouvement de grogne n'est pas connu. Les syndicats, réunis en front commun, communiqueront cet après-midi. Le mouvement concerne toutes les catégories du personnel.



Aux dernières nouvelles, les magasins impactés seraient ceux de Jumet, Waterloo, Braine-l’Alleud et Mont-sur-Marchienne entre autres