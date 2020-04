Plusieurs guichets de gare fermés de manière exceptionnelle en Hainaut

La SNCB tient à informer ses usagers de la limitation des accès à certaines de ces gares un peu partout en Belgique. Celles du Hainaut n’échappent bien sûr pas à cette décision. Décision prise en raison de la diminution importante du nombre de voyageurs suite à la pandémie du coronavirus covid-19.



Sont désormais ainsi fermés sept jours sur sept les guichets des gares de Saint-Ghislain et Binche.



Sont accessibles uniquement du lundi au vendredi les guichets des gares de Braine-le-Comte, La Louvière-Sud, Soignies et Tournai.



Enfin, la gare de Charleroi-Sud est décrite comme partiellement accessible tous les jours, week-end compris, selon une signalétique à suivre.



Pour rappel, les jours de fermeture des guichets, l’achat de votre titre de transport devra donc se faire via un automate de vente, via l’application ou sur le site internet de la SNCB.

►►► À lire aussi : Toutes les infos sur le coronavirus