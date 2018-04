Plusieurs centaines de milliers d'euros détournés dans une école montoise

L'ancien président du pouvoir organisateur de l'école du Sacré-Coeur est soupçonné

d'avoir détourné à son profit des sommes d'argent sur un compte qui sert à financer les travaux de l'école (le compte d'une asbl). Le Pouvoir organisateur actuel a porté plainte. Son président, Jean Saint-Ghislain se dit consterné: "Quand nous avons appris ces faits (...) nous avons été abasourdis. Notre confiance, qui était totale envers lui, a été complètement trahie. On entre vraiment dans la notion de la prévention d'abus de confiance, qui relève du droit pénal".

Mais comment comment personne dans cette école ne s'est-il rendu compte

que de l'argent disparaissait ? Plusieurs explications... D'abord, la personne qui fait l'objet de l'enquête inspirait la confiance. Lui seul s'occupait des comptes par lesquels ont transités des sommes. Des comptes qui ne sont pas directement liés à l'activité scolaires et qui n'étaient donc pas vérifiés chaque année par un réviseur. Ce n'est qu'au moment où il a quitté ses fonctions, en novembre dernier que des mouvements bancaires suspects ont attiré l'attention de la justice.

Cette histoire s'étale sur des années. On ne connait pas exactement le montant du préjudice. De source policière on parle d'une somme entre 400 et 500.000 euros.