Plusieurs cas d'oreillons dans l'enseignement supérieur, notamment à la Helha, à Tournai

Cette mise en garde de la Helha (Haute Ecole Louvain en Hainaut), située à Tournai: un membre du personnel et cinq étudiants ont contracté les oreillons. L'établissement demande aux élèves (de la section GRH "gestion des ressources humaines") de vérifier s'ils sont en ordre de vaccination.

Les oreillons se manifestent par de la fièvre, un gonflement douloureux des glandes salivaires et des maux de têtes. La plupart du temps, ils se soignent sans laisser de séquelles mais dans de rares cas, ils peuvent engendrer une orchite (infection des testicules) ou une méningite (virale, sans gravité), précise le PSE (centre de promotion de la santé à l'école). Les personnes à risques sont les adolescents (chez qui la fertilité peut être diminuée) et les personnes souffrant de troubles de l'immunité (par exemple les personnes sous immunosuppresseurs).

D'autres établissements du supérieur, en Wallonie, seraient également touchés, selon l'organisme de la promotion de la santé à l'école.