Plus que jamais, il faut redoubler de prudence avec le feu dans les champs et forêts

La sécheresse est bien là et, avec elle, les risques d'incendie se multiplient. Les pompiers sont fortement sollicités par les feux de broussaille. Mais, pour éviter le pire, les gardes forestiers vont à la rencontre du public. Comme à Hourpes près de Thuin.

Il fait bon et un pique-nique sur le chemin de halage le long de la sambre est une idée qui peut paraître séduisante. Mais, ici, cela a tourné à la catastrophe. Les traces y sont encore visibles. Un barbecue a mis le feu à un demi- hectare de broussaille. Les pompiers de Thuin ont dû intervenir comme l’explique le sergent Michel Marzec : "Il fait tellement chaud qu’il ne faut pas grand-chose. Ici ce qu’ils ont fait, c’est peut-être une étincelle ou une braise qui est sortie et après ça part. Ils n’ont pas su l’éteindre et c’est parti !"

Pour prévenir les risques, Robert Hurez, agent des forêts, arpente les lieux sensibles et martèle inlassablement ses conseils : "La moindre étincelle et ça peut tourner à la catastrophe. Il y a une certaine tolérance pour les barbecues sur un support métallique avec des pieds. Donc il faut vraiment être attentif pour toute sorte de feu. Et alors, au sol c’est toujours interdit."

Les affiches le rappellent aussi : les feux sont interdits. Un message à faire passer car vous risquez une amende de 125€ pour l'allumage d'un barbecue. De plus, en cas d'incendie, les auteurs peuvent se retrouver sur les bancs du tribunal correctionnel.