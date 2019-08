Plus de 10 hectares de panneaux photovoltaïques sur le parking de Pairi Daiza

Pairi Daiza, le parc animalier de Cambron-Casteau a décidé d’équiper son nouveau parking de 62.750 panneaux photovoltaïques pour une puissance totale de 20 MWc. Cette installation, décrite par le parc comme "le plus grand carport photovoltaïque du monde", permettra de couvrir plus que sa consommation électrique totale.

L’installation photovoltaïque sera montée au-dessus des nouveaux parkings au nord du Jardin. 80% des sept mille emplacements de parking seront couverts par ce carport photovoltaïque.

Les 62.750 panneaux couvriront une surface de 104.000 m2, soit la superficie d’environ 14 terrains de football.

"L’installation produira annuellement 20.000 MWh, largement plus que les besoins actuels en électricité de Pairi Daiza", détaillent les responsables du parc. "Le surplus d’énergie verte produit par la nouvelle installation pourra servir à alimenter les véhicules électriques des visiteurs du parc et sera réinjecté sur le réseau public, réduisant d’autant la production et la consommation d’électricité non verte."

La construction a démarré en juillet et sera mise en service du printemps 2020.

Ce parking sera par ailleurs équipé de 80 bornes de chargement pour véhicules électriques et sera prévu pour une extension jusqu’à 800 bornes dans les prochaines années.