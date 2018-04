Plan incliné de Ronquières: 50 ans et des projets!

Le 1er avril dernier, cela faisait 50 ans que le premier bateau se présentait devant le plan incliné de Ronquières. Après 5 décennies, l’ouvrage va connaitre de nouveaux travaux de rénovation.

"Nous avons déjà fait des gros travaux, entre 2003 et 2010, en matière d’électromécanique comme les outils de commandes", explique Yvon Loyaerts directeur général au Service public de Wallonie (Mobilité et voies hydraulique). "Maintenant, nous allons passer aux ouvrages de génie civil : le remplacement des rails, le remplacement des galets de roulement… Tout a été chiffré à 30 millions d’euros. Le but est de remettre l’entièreté de l’ouvrage à niveau pour plusieurs décennies", détaille le directeur du SPW Mobilité et voies hydrauliques. En 2017, l’ouvrage a transporté près de 2 millions de tonnes en bateaux et marchandises.

Une remise à jour nécessaire puisque le transfert de marchandises par voies fluviales, qui participe aux désengorgements des routes, est soutenu par les instances européennes et la Région wallonne.

Succès de foule

Mais au-delà de l’aspect économique, vocation première du site, le tourisme est aussi au centre de toutes les attentions. Succès de foule à son ouverture, les chiffres de fréquentation n’ont cessé de baisser. L’année passée, l’ouvrage n’a compté que 15 000 visiteurs.

"Ce site a d’abord une vocation économique mais il garde aussi un aspect touristique", explique René Collin, ministre wallon du Tourisme. "Il faut présenter une offre complète autour du canal du centre avec les ascenseurs historiques et le plan incliné. On pourra alors remonter dans les chiffres de visiteurs. Il faut moderniser avec des aspects numériques par exemple. De ma génération, beaucoup sont venus ici en groupe scolaire par exemple. Mais peut-être qu’aujourd’hui, cela s’est un peu banalisé. C’est dommage car cela reste un site à visiter. A nous de le faire mieux connaitre".

Une tendance que les promoteurs espèrent inverser en proposant désormais une visite inédite. "Une fois par mois, à partir du 21 avril, on va pouvoir visiter les coulisses du plan incliné", détaille Pascal Fortin, en charge de l'attraction touristique du site. "Depuis sa création, aucun visiteur n’a pu se rendre dans le poste de commande, dans les salles hautes de 35 mètres de la tour, se rendre sous les bacs qui contiennent les bateaux pour y découvrir la mécanique en marche. Ils pourront désormais les visiter, en compagnie de spécialistes, durant 2 heures".

Cette initiative s'inscrit aussi dans le cadre des journées du patrimoine 2018 et de sa thématique : le Patrimoine insolite.

Réservations et infos: voiesdeau.hainaut.be