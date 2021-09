Plaidoiries dans le procès de l’éleveur d’Ogy (Lessines) qui répond de nombreux cas de maltraitance animale

La deuxième audience du procès du marchand de chevaux d’Ogy a débuté ce mercredi 8 septembre à 9 heures avec les différentes plaidoiries. En 2016, une cinquantaine de chevaux et d’autres animaux ont été saisis dans l’élevage de Pascal Delcourt. L’éleveur de chevaux se retrouve sur le banc des accusés ce matin pour 22 chefs d’inculpation liés à la maltraitance animale. Un procès qui suscite de vives réactions, notamment celles de cinq associations qui ont recueilli les animaux à l’époque des faits. Elles se sont constituées parties civiles et elles ont organisé, en ouverture de l’audience une "haie de déshonneur" sur les marches du Palais de Justice de Tournai. Jean-Marc Montegnies, président d’Animaux en péril explique que "la haie consiste au placement de militants sur les marches du Palais de Justice tenant des photos des chevaux qui ont été saisis en 2016, afin de rappeler l’état dans lequel ils étaient quand on les a accueillis dans les refuges". Les slogans des associations "demandent justice pour ces chevaux martyrs".