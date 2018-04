"Pixel Day" : succès pour la 4e édition à Sambrexpo

4e édition ce dimanche du "Pixel Day" au Sambrexpo d'Aiseau-Presles. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de gaming et de jeux vidéos vintage. Une centaine d'exposants étaient présents et près de 3000 passionnés étaient attendus. Des collectionneurs, des joueurs mais aussi de simples curieux.

Dans ce salon, on trouve tout ce qui touche de près ou de loin à l'univers du jeu vidéo. "C'est le rendez-vous des collectionneurs, des gamers qui cherchent des pièces qu'on ne trouve plus dans les magasins spécialisés, explique Ludovic Lopez, un des organisateurs du salon. Il y a donc ici, des passionnés, des curieux, des jeunes et moins jeunes et pas mal de nostalgiques."

"La nostalgie, c'est clairement ce qui m'a poussé à venir ici, confie un jeune papa venu avec son petit garçon. Il adore les "Pokemon" et je veux lui montrer d'autres "supers héros" que ceux-là."

Au "Pixel Day", on vient donc en famille, entre amis mais aussi en couple. "On est passionné tous les deux, explique ce couple. Moi je viens pour redécouvrir des jeux de mon enfance mais aussi pour les nouveautés. Ma femme, elle recherchait un jeu bien précis depuis des années et elle l'a enfin trouvé."