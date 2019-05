Philippe Verdonck, le nouveau patron du BSCA, a rejoint l'aéroport carolo

"Prendre les rênes de l'aéroport de Charleroi, c'était le plus beau challenge pour moi en Belgique." C'est ainsi que Philippe Verdonck, le nouveau patron de BSCA, Brussels South Charleroi Airport, a commenté son arrivée. A 54 ans, ce spécialiste de l'aviation s'inscrit dans la continuité.



Avec 30 ans d'expérience dans l'aéronautique au sein de plusieurs sociétés et compagnies aériennes, Philippe Verdonck est, depuis quelques jours, le nouveau patron de l'aéroport de Charleroi. Un patron qui veut poursuivre la success story amorcée notamment par Jean-Jacques Cloquet embarqué dans un autre projet : celui de Pairi Daiza.



L'aéroport travaille sur un plan stratégique à l'horizon 2025-2035 avec un allongement de la piste et de nouvelles infrastructures pour, aussi, devenir une plaque tournante européenne des voyages low-cost. En interne, Philippe Verdonck insiste aussi sur l'esprit familial au sein du personnel de l'aéroport : "C’’est hyper important pour moi. On va me voir beaucoup sur le site. Parce que je suis quelqu’un qui aime bien être tout près de mes employés. J’aime bien déléguer donc je vais donner une importance à tout le monde. Parce que, à la fin de la journée, ce qui est le plus important dans l’aéroport ce sont les employés. Ce n’est pas le boss. Ce sont les employés qui sont la clé du succès de toute l’histoire."



Une histoire qui prend donc assurément un nouveau tournant avec l'arrivée de Philippe Verdonck.